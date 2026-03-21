Un maillot avec une seule étoile pour le Sénégal au Mondial ?

L’étoile de la discorde ? Alors que la question de l’attribution de la dernière Coupe d’Afrique des Nations défraie la chronique, le Sénégal n’arborera pas de deuxième étoile sur son maillot lors de la Coupe du monde de cet été, en Amérique du nord. C’est en tout cas ce qu’affirme The Athletic, qui précise que cela n’a en revanche rien à voir avec l’imbroglio de ces derniers jours. Sadio Mané et ses coéquipiers devront donc se contenter d’une seule étoile, représentant leur sacre continental de 2019.

Une histoire de délais de production

Selon la Fédération sénégalaise, cette situation serait plutôt dûe aux délais de fabrication des tuniques. Puma, l’équipementier des Lions de la Teranga a en effet dû lancer la production des maillots avant le tournoi de cet hiver. Une version avec la deuxième étoile serait toutefois en cours de production, et devrait être disponible dans les prochains mois.

« On a une étoile, on veut la deuxième étoile ! »

« Le Sénégal n’a vraiment pas à s’inquiéter »