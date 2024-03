Grand ménage à venir à Sheffield United

À Sheffield, le nettoyage de printemps n’attend pas le 20 mars.

La débâcle infligée par les Gunners ce lundi (0-6) semble avoir été la goutte de trop. Derniers de Premier League avec 13 points en 27 journées, les Blades anticipent déjà leur relégation en Championship. Selon le Telegraph, l’effectif devrait faire l’objet d’un large remaniement : dix joueurs en fin de contrat (dont Wesley Foderingham, Oliver Norwood et Oliver McBurnie) pourraient quitter le club à l’issue de la saison. L’avenir de nombreux joueurs en prêt est aussi en jeu : c’est le cas de l’espoir franco-algérien Yasser Larouci (prêté par Troyes) ou encore de l’actuel meilleur buteur du club James McAtee, en provenance de Manchester City.

Alors qu’il considère son groupe « brisé et endommagé », le coach Chris Wilder veut désormais préparer l’avenir : « Ce que vous verrez un peu plus maintenant, c’est l’introduction de jeunes joueurs. Nous devons être sûrs de savoir qui sera prêt à s’engager à moyen et long terme. »

Après l’humiliation, place à la reconstruction.

