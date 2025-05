Chelsea s’offre un gros coup en faisant tomber Liverpool

Chelsea 3-1 Liverpool

Buts : Fernández (3e), Quansah (56e CSC) et Palmer (90e+7) pour les Blues // Van Dijk (85e) pour les Reds

Le bleu plus fort que le rouge.

Sacré champion il y a tout juste une semaine, Liverpool est allé s’incliner sur la pelouse d’un Chelsea en quête de points précieux pour espérer retrouver la Ligue des champions (2-1). Le choc bascule d’entrée en faveur des Londoniens, quand Enzo Fernández débloque le tableau d’affichage après quelques minutes, trop seul en pleine surface (1-0, 3e). Les Blues sont clairement au-dessus, mais Moises Caicedo voit son centre heurter la barre, et le break de Noni Madueke est refusé pour un hors-jeu net de Nicolas Jackson.

🔵 FERNANDEZ LANCE CHELSEA ! 🇦🇷 L'Argentin ouvre le score à Stamford Bridge et permet aux Blues de garder le cap vers la Ligue des Champions ! #CHELIV sur CANAL+ | #PremierLeague pic.twitter.com/672S8BmJY1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 4, 2025

Cette domination est finalement récompensée après la pause par un but improbable. Cole Palmer fait la différence à gauche, centre et voit Virgil van Dijk dégager directement sur Jarell Quansah, buteur contre son camp (2-0, 56e). La réduction du score du défenseur néerlandais sur corner (2-1, 85e) n’y change rien : les Reds se contenteront de la haie d’honneur offerte par leurs adversaires, lesquels reviennent à hauteur de Newcastle et de la quatrième place. Dans une course à la Ligue des champions sans merci, le penalty concédé par Quansah et transformé par Palmer (3-1, 90e+7) pour mettre fin à 18 matchs sans marquer rajoute même une dernière dose de bonheur pour les Londoniens.

Quel scandale de voir une équipe déjà championne fausser complètement le championnat !

