Portugal : Le fils de Cristiano Ronaldo marque pour la première fois en sélection

Portugal : Le fils de Cristiano Ronaldo marque pour la première fois en sélection

A-t-il poussé le fils de Gonçalo Ramos sur le banc ?

Convoqué pour la première fois en équipe du Portugal, catégorie des moins de 16 ans, Cristiano Ronaldo Junior (Al Nassr) n’a pas tardé à briller. Opposé au Pays de Galles lors du tournoi amical des Football Federations Cup disputé en Turquie, le fils de a ainsi permis à sa sélection de s’imposer (3-0), après avoir ouvert le score. Un but en une touche, sur un ballon placé du droit au premier poteau et à la suite d’un joli service de Carlos Moita (Braga). Les Portugais avaient remporté leur match d’ouverture face à la Turquie (2-0) et devront affronter l’Angleterre mardi prochain pour clore (et gagner) le tournoi.

À 15 ans, « Cristianinho » – comme on le surnomme au pays – évolue au poste d’attaquant et semble, tout doucement, se diriger vers une carrière professionnelle.

Les 1000 buts devraient être atteints en 2055.

Les personnages qu’on voudrait voir dans le nouvel Astérix

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n'en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

