Portugal : Le fils de Cristiano Ronaldo marque pour la première fois en sélection

A-t-il poussé le fils de Gonçalo Ramos sur le banc ?

Convoqué pour la première fois en équipe du Portugal, catégorie des moins de 16 ans, Cristiano Ronaldo Junior (Al Nassr) n’a pas tardé à briller. Opposé au Pays de Galles lors du tournoi amical des Football Federations Cup disputé en Turquie, le fils de a ainsi permis à sa sélection de s’imposer (3-0), après avoir ouvert le score. Un but en une touche, sur un ballon placé du droit au premier poteau et à la suite d’un joli service de Carlos Moita (Braga). Les Portugais avaient remporté leur match d’ouverture face à la Turquie (2-0) et devront affronter l’Angleterre mardi prochain pour clore (et gagner) le tournoi.

À 15 ans, « Cristianinho » – comme on le surnomme au pays – évolue au poste d’attaquant et semble, tout doucement, se diriger vers une carrière professionnelle.

Les 1000 buts devraient être atteints en 2055.

