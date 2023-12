Porto rejoint les huitièmes de finale de Ligue des champions avec la manière

Porto 5-3 Shakhtar Donetsk

Buts : Galeno (9e et 43e), Taremi (62e), Pepe (75e) et Conceiçao (82e) pour Porto // Sikan (29e), Eustaquio CSC (72e) et Eguinaldo (88e) pour le Shakhtar Donetsk

Fidèle au rendez-vous des huitièmes de finale de Ligue des champions, comme d’habitude.

À domicile, Porto a validé son ticket pour le tour suivant lors du dernier match de la phase de groupes en battant logiquement le Shakhtar Donetsk dans une partie riche en tremblements de filets et en terminant au deuxième rang de la poule juste derrière Barcelone. Son adversaire du soir, lui, compte trois points de retard sur les places qualificatives : troisième, il est éliminé de la C1 et doit donc se contenter de l’Europa League. Mais les visiteurs, intrinsèquement inférieurs aux locaux en apparence, se sont bien défendus et n’ont pas franchement de regret à avoir sur ce match. Car dès la neuvième minute, et après deux occasions ratées (par Taremi, puis par Eustaquio), les Portugais ont ouvert le score via Galeno (qui terminera, au passage, avec deux passes décisives) suite à une transmission à l’arraché d’Evanilson pour lancer leur large succès.

Dès lors, les Ukrainiens ont réagi : Gocholeishvili a testé les gants de Costa, Sikan a envoyé une tête au-dessus et l’attaquant a surtout égalisé au bout d’une situation rocambolesque qui a vu le but être refusé avant d’être validé pour hors-jeu alors que personne n’avait contesté la première décision. Une réalisation qui n’a pas trop perturbé les Dragons, lesquels sont repartis à l’attaque avec Galeno : si le Brésilien a d’abord loupé le doublé, il l’a ensuite transformé en toute spontanéité à l’approche de la mi-temps. En seconde période, Taremi a forcé Riznyk à sortir le grand jeu et a signé le break quelques instants plus tard d’un tir puissant du gauche en profitant d’une petite bévue du camp d’en face. Fin du game ? Non, puisqu’Eustaquio a marqué contre son camp en déviant le centre de Sikan et donc relancé le suspense. Ce dernier a finalement été éteint par Pepe, qui a scoré sur corner, et Conceiçao sur son premier ballon.

Qu’Eguinaldo ait trompé son gardien sur la fin, le défenseur de 40 ans s’en fiche : il a battu son propre record !

Porto (4-4-2) : Costa – Sanchez (Mario, 76e), Cardoso, Pepe, Zaidu – Pepê (Conceiçao, 81e), Varela, Eustaquio (Grujic, 82e), Galeno (Jaime, 88e) – Evanilson (Franco, 82e), Taremi. Entraîneur : Conceiçao.

Shakhtar Donetsk (4-3-3) : Riznyk – Bondar, Gocholeishvili, Matviienko, Rakitskyi (Kelsy, 74e) – Stepanenko, Sudakov, Bondarenko (Nazaryna, 85e) – Sikan, Kryskiv (Newerton, 59e), Zubkov (Eguinaldo, 85e). Entraîneur : Pusic.