Pierre Sage la preuve par l’exemple : « Quand ça marche, ça donne du sens »

Pierre Sage parle football et c’est comme souvent très intéressant.

Intronisé à la tête de l’Olympique lyonnais en pleine crise fin 2023, Pierre Sage a plus que relevé les Gones. Presque candidat à l’Europe, les Lyonnais surfent sur une incroyable dynamique, dont le nouveau tacticien est l’un des architectes. Pour l’Equipe, il a accepté de revenir sur ses premiers mois à la tête de l’équipe première et sur ses préceptes de jeu. Propulsé à la tête d’un club en perdition, Sage concède qu’à son arrivée, seuls les résultats comptaient. « Selon moi, c’est le premier levier, avance-t-il. Car le meilleur moyen de donner du sens aux choses, c’est quand les récompenses arrivent rapidement ». Un constat simple qui lui a permis de vite accrocher son groupe pour l’attirer vers son projet de jeu, sans rien presser.

« Notre jeu n’est pas tout le temps à la hauteur de ce qu’on recherche, mais on voit des choses de plus en plus régulières parce que les habitudes s’installent et se diffusent à un maximum de joueurs, se félicite Sage. Quand ça marche, ça donne du sens, et les joueurs se disciplinent à appliquer les principes collectifs ». Pas là pour flatter les egos, il se retrouve dans les idées d’un certain Luis Enrique qu’il défend, avant de le retrouver dimanche. « Je pense que ceux qui critiquent Luis Enrique sur sa flexibilité ne comprennent pas toutes les logiques et tous les mécanismes qu’il y a derrière ça. Quand on voit ce que les Parisiens ont été capables de réguler en une semaine pour jouer un match retour de très haut niveau, on se dit heureusement qu’ils ne sont pas trop rigides… » S’il ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, il sait en tout cas que sera dans le coaching, une véritable vocation : « Je me prépare à ça depuis toujours, mais je n’avais juste pas prévu le timing. »

Et le timing de sa future prolongation, il est pour quand ?