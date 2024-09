Pierre-Olivier Murat : « Sans beIN Sports, la Ligue 2 n’est plus là »

Un statu quo, enfin presque.

Deux jours après la réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP, les différents acteurs du football français s’agitent en coulisses. Pour les clubs de Ligue 2, il est notamment question du jour des matchs. Après avoir essuyé un important mouvement de protestations des supporters ces dernières semaines, le diffuseur, beIN Sports, s’est réuni avec la la Ligue et l’Association nationale des supporters ce jeudi.

Une rencontre du multiplex décalée au samedi soir ?

Parmi les éventuels changements évoqués, la possibilité qu’une rencontre du multiplex du vendredi soit décalée au samedi soir. Présent en conférence de presse, le président de Rodez Pierre-Olivier Murat a annoncé quelques ajustements à venir, et rappelé l’importance de l’investissement de beIN Sports pour la Ligue 2. Pour rappel, le diffuseur a été pris pour cible par les supporters à plusieurs reprises, lors des premières journées.

« Aujourd’hui, il y a des gens qui payent. En l’occurrence, en Ligue 2, c’est beIN Sports, a-t-il expliqué. Il faut respecter leurs choix. Parce que tu peux faire le mariole sur un plateau télé tous les soirs, insulter les gens, si beIN Sports décide de jouer le vendredi ou le samedi, il faut les respecter. Parce que sans beIN Sports, la Ligue 2 n’est plus là et il n’y a plus de matchs. »

La Ligue 2, ce sera bien le vendredi.

