Pierre Aristouy : « Il y aura toujours de l’amertume »

Le cœur de Pierre.

Le 29 novembre dernier, le FC Nantes de Waldemar Kita annonçait l’éviction de son entraîneur Pierre Aristouy pour être remplacé par Jocelyn Gourvennec. Deux mois et demi plus tard, dans un entretien pour Sud Ouest, le coach est sorti du silence. « Sincèrement, il y aura toujours de l’amertume par rapport à ça. Il y a plein de choses qui n’ont pas été faites correctement », a confié l’ex-entraîneur nantais. Aristouy a été démis de ses fonctions alors que Nantes se trouvait à la 11e place de Ligue 1 après 13 journées, une décision « brutale » pour l’intéressé.

Le technicien avait rejoint le club à 7 ans et en est toujours salarié aujourd’hui. Il ne veut cependant pas s’étendre sur la procédure judiciaire engagé avec le club. « Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on est en novembre, qu’on est dixième et qu’on est viré, je considère que c’est une injustice. (…) je pense que c’était très prématuré », estime-t-il. Pour se défendre, il prend l’exemple d’autres entraîneurs de Ligue 1 qui eux ont « ont bénéficié de la confiance de leurs dirigeants » malgré des résultats en dents de scie, à l’image de Régis le Bris à Lorient, ou de Patrick Vieira à Strasbourg.

Sans oublier Pascal Gastien, toujours en poste à Clermont, lanterne rouge du championnat.

