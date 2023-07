Pep Guardiola : « L’Arabie saoudite a changé le marché »

C’était mieux avant…

Les clubs saoudiens ont attaqué le marché des transferts de manière ultra agressive, enrôlant des stars à tour de bras grâce à un chéquier sans égal. Les cadors européens n’ont pas été épargnés. Pas même le vainqueur de la Ligue des champions, Manchester City, contraint de laisser filer Riyad Mahrez. « Riyad a reçu une offre incroyable, nous ne pouvions pas lui dire de ne pas le faire, a commenté Pep Guardiola en conférence de presse. L’Arabie saoudite a changé le marché. Il y a quelques mois, lorsque Cristiano (Ronaldo) est parti, personne ne pensait qu’autant de joueurs de haut niveau joueraient dans le championnat saoudien. À l’avenir, il y en aura davantage et c’est pourquoi les clubs doivent être conscients de ce qui se passe. »

« Ils veulent créer une ligue forte et pour le moment, ils peuvent le faire, poursuit-il, en dressant la comparaison avec la puissance du championnat anglais. La Premier League a dépensé plus que les autres parce que l’organisation de la Premier League est meilleure et que les retransmissions et les sponsors sont plus importants que dans les autres ligues, de sorte que les clubs peuvent dépenser ce qu’ils ont. Je ne sais pas combien de temps le championnat saoudien va tenir, mais j’ai le sentiment que cela va durer. Les joueurs veulent profiter de cette expérience pour jouer dans cette ligue et ils le peuvent. »

Ça passe sur quelle chaîne, la Ligue des champions asiatique ?

