Paulo Fonseca sort son téléphone pour prouver un hors-jeu

Vous voyez bien que la ligne bleue est devant !

Devant au score à la pause, Lille s’est fait renverser au retour des vestiaires à Toulouse. Une surprise qui tient en une seule explication, selon l’entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca. « C’est facile d’expliquer. Les décisions de l’arbitre ont changé le match, a-t-il fustigé en conférence de presse. Trois décisions. La première, le corner, c’est clair, la faute de Gabri, après le penalty, et incroyable, incroyable, la troisième. »

👀 Quand Paulo Fonseca montre aux journalistes en pleine conférence de presse la ligne du hors-jeu sur le but toulousain. pic.twitter.com/Bahhpj4Gps — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2024

Le technicien portugais a ensuite sorti son téléphone pour montrer l’image du possible hors-jeu de Thijs Dallinga sur le troisième but toulousain. « C’est ici. Le genou de Tiago (Santos) et le genou du joueur d’après (Dallinga). C’est vrai ! C’est la vérité ! 3-1, c’est différent de 2-1. C’est difficile. Il y a beaucoup de situations avec les arbitres en ce moment. Je pense qu’ils ont changé le match. »

Hâte de voir la réaction de Will Still samedi prochain après que la fameuse théorie de l’équilibre s’est appliquée en faveur des Nordistes à Reims.