Paul Pogba s’est de nouveau blessé avec la Juventus

La tuile Paulo, Paul Pogba.

Entré en jeu à une demi-heure du terme face à Empoli (victoire 0-2 de la Juventus), le milieu de terrain français a rassuré son monde dimanche. Auteur de quelques gestes qu’il maîtrise comme personne et d’un but refusé, Paul Pogba semblait, au moins, retrouver de la confiance. Pourtant, son entraîneur Massimiliano Allegri a rapidement rappelé des démons pas si lointain en annonçant un nouveau coup dur au micro de DAZN : « Il a ressenti une pointe derrière la jambe. Il fera des examens demain (ce lundi) et nous verrons ce qu’il en ressort. J’espère que ce n’est rien de grave, il commençait à retrouver une bonne condition physique, et c’est un joueur différent des autres. »

Son niveau physique ne lui a, pour l’instant, permis de débuter aucune rencontre de Serie A cette saison et pourrait le contraindre à un nouvel éloignement des terrains. La saison dernière, le milieu de terrain de la Vieille Dame n’avait été titularisé qu’une seule fois, en dix petites rencontres disputées toutes compétitions confondues. Des pépins qui lui barrent la route de l’équipe de France depuis mars 2022, alors que Didier Deschamps expliquait que son retour ne se ferait pas « en claquant des doigts ».

Le sélectionneur ne veut pas lui prêter sa chatte après la trêve internationale ?

