S’abonner au mag
  • France
  • Monaco

Paul Pogba fait sa première apparition à un entraînement collectif à Monaco

RFP
Paul Pogba fait sa première apparition à un entraînement collectif à Monaco

La Pioche retrouve le chemin de la mine.

C’est peut-être le transfert le plus excitant de l’été en Ligue 1. Paul Pogba a forcément réchauffé nos cœurs en versant des larmes à la signature de son contrat avec l’AS Monaco, le mois dernier.

Une reprise en douceur

De retour au sein d’un club après sa suspension pour dopage levée au printemps dernier, Pogba a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif ce jeudi matin, rapporte Nice-Matin, alors que Thiago Scuro et les dirigeants monégasques tablent sur un retour à la compétition d’ici le mois d’octobre.

Sous le ciel bleu monégasque, l’ancien de la Juve a enchaîné les jongles et même tenté de dribbler un préparateur physique. Il a pris part à l’échauffement avec le groupe en début de séance, avant de poursuivre son travail individuel, précisent les confrères du quotidien présents à la Turbie.

Le champion du monde devrait prochaine pouvoir échanger quelques ballons avec Ansu Fati, Eric Dier ou les jeunes Monégasques. Pas de précipitation : il ne sera pas disponible ce week-end et ne pourra donc pas effectuer ses retrouvailles avec Le Havre, son club formateur.

Chaque chose en son temps.

Monaco : la jeunesse ne sera pas sacrifiée

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine