Paul Pogba fait sa première apparition à un entraînement collectif à Monaco

La Pioche retrouve le chemin de la mine.

C’est peut-être le transfert le plus excitant de l’été en Ligue 1. Paul Pogba a forcément réchauffé nos cœurs en versant des larmes à la signature de son contrat avec l’AS Monaco, le mois dernier.

Une reprise en douceur

De retour au sein d’un club après sa suspension pour dopage levée au printemps dernier, Pogba a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif ce jeudi matin, rapporte Nice-Matin, alors que Thiago Scuro et les dirigeants monégasques tablent sur un retour à la compétition d’ici le mois d’octobre.

Premier entraînement collectif pour Paul Pogba ce jeudi à La Turbie. @Nice_Matin #ASM — Christopher Roux (@RouxChristopher) August 14, 2025

Sous le ciel bleu monégasque, l’ancien de la Juve a enchaîné les jongles et même tenté de dribbler un préparateur physique. Il a pris part à l’échauffement avec le groupe en début de séance, avant de poursuivre son travail individuel, précisent les confrères du quotidien présents à la Turbie.

Le champion du monde devrait prochaine pouvoir échanger quelques ballons avec Ansu Fati, Eric Dier ou les jeunes Monégasques. Pas de précipitation : il ne sera pas disponible ce week-end et ne pourra donc pas effectuer ses retrouvailles avec Le Havre, son club formateur.

Chaque chose en son temps.

Monaco : la jeunesse ne sera pas sacrifiée