Paul Le Guen : « Artur Jorge avait cette capacité de ne pas parler »

Le roi du silence.

Artur Jorge, qui fut notamment le mythique entraîneur du Paris Saint-Germain (1991-1994 puis 1998-1999), s’est éteint ce jeudi à l’âge de 78 ans, et nombre de ses anciens joueurs, partenaires ou dirigeants rendent désormais hommage au Portugais. Celui de Paul Le Guen, vainqueur de la Coupe de France 1993 et du championnat de France 1994 avec Jorge, est d’une certaine poésie : « Avec lui, il n’y avait jamais de mise en place d’équipe… et beaucoup de stabilité dans ses compositions, indique PLG dans L’Équipe. […] Il était économe dans ses mots. On dit souvent qu’un entraîneur doit être un grand communicant, lui, il avait cette capacité de ne pas parler, et c’était une force. Il m’a inspiré quand je suis devenu entraîneur dans cette manière d’éviter de s’épancher, d’avoir la capacité de garder les choses pour soi. Dans une époque si bavarde aujourd’hui, c’est bien de se souvenir de cela. Il savait beaucoup de choses, mais il n’exposait pas tout son savoir. Et j’aimais bien cette retenue. »

Il faut dire que cela lui a plutôt réussi.

