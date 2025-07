Il y en a qui se mouillent.

À la veille de la demi-finale explosive entre le Real Madrid et le PSG, en Coupe du monde des clubs, Claude Makélélé a accordé une interview à AS où il est revenu sur plusieurs sujets brûlants, notamment le divorce houleux entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé.

L’ancien milieu de terrain, passé par les deux clubs, n’a pas manié la langue de bois lorsqu’on lui a demandé si le PSG aurait gagné la Ligue des champions avec l’avant-centre du Real Madrid. « Je suis sûr que s’il était resté à Paris, il aurait gagné la Ligue des champions. Ce PSG est un projet différent. On a laissé Kylian partir parce que c’était son désir, son rêve, de jouer à Madrid », croit-il savoir, avant d’ajouter : « Quand Madrid vous appelle, vous ne pouvez pas dire non. »

Makélélé vote pour Dembélé

Un message qui a le mérite d’être clair, à l’heure où le club parisien semble avoir trouvé une forme de renouveau sans sa superstar. Dans l’entretien, l’ex-international français a également glissé son pronostic pour le Ballon d’or, et s’il salue le talent de Lamine Yamal, qu’il décrit comme un « enfant » encore en construction, le consultant DAZN préfère récompenser l’expérience d’Ousmane Dembélé. « Lamine doit encore prouver plus longtemps. Ousmane a commencé plus tôt. Si on le donne déjà au petit… Laissons-le tranquille, ne l’écrasez pas. » Un plaidoyer pour la patience, et un clin d’œil à celui qui pourrait s’offrir une cerise sur le gâteau gargantuesque du PSG cette saison.

Toujours aussi propre dans ses sorties, Claude.

Paris et Mbappé : des retrouvailles en cachette