Mbappé aurait retiré sa plainte contre le PSG pour harcèlement moral

Une histoire sans fin.

À quelques jours de la première rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid après le transfert de l’international français, Kylian Mbappé calme le jeu à sa manière. Selon les informations de L’Équipe, le capitaine des Bleus et ses avocats auraient retiré, ce lundi 7 juillet, la plainte déposée contre le PSG pour tentative d’extorsion de signature et harcèlement moral.

Le recours devant le conseil des Prud’hommes est maintenu

Cette plainte avait amené à la saisie de deux juges d’instruction et à l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Paris. En revanche, le recours contre le PSG devant le conseil des prud’hommes est maintenu, toujours selon le quotidien, dans le but de récupérer les 55 millions d’euros de salaires et de primes impayées.

Maintenant, place aux retrouvailles new-yorkaises.

