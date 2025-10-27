Les nouvelles sont rassurantes pour Pape Sy, sorti sur civière à Lille

Plus de buts que de mal.

Ce dimanche 26 octobre 2025 restera un souvenir étrange pour Pape Sy. Pour ses débuts en Ligue 1 avec le FC Metz, le gardien sénégalais, auteur d’une première partie de match encourageante, n’a pas pu colmater toutes les brèches messines qui ont fini par encaisser six buts face au LOSC.

Bienvenue en Ligue 1

Auteur d’une boulette à la 33e pour offrir un but à Felix Correia, c’est un choc à la tempe avec Osame Sahraoui à la 77e minute qui la mis au tapis. Sorti sur civière sous les applaudissements du stade Pierre-Mauroy et alors que la production de Ligue 1+ s’est refusée à passer le ralenti (faisant craindre le pire), Sy a été remplacé par Jonathan Fisher, qui n’a rien pu faire pour éviter les deux derniers buts.

La seule belle image de l’après midi. Pape Sy quitte sur civière Pierre Mauroy sous les applaudissements du stade ! En espérant une gravité minime et un prompt rétablissement.#LOSCFCM pic.twitter.com/zOLhM6cuUF — Pierre (@pierre_fnt) October 26, 2025

Malgré la brutalité du contact et la commotion cérébrale qui en a découlé, le FC Metz a évoqué des examens « rassurants », repos de quelques jours, et retour en toute sécurité en Lorraine. Il pourra se remettre tranquillement avant le prochain défi de la saison : la réception du RC Lens mercredi.

#LOSCFCM Des nouvelles de Pape Sy 🧤🇸🇳 Victime d’une commotion cérébrale, notre gardien a passé plusieurs examens avant de rentrer sur Metz dès ce dimanche. Il restera au repos plusieurs jours 🫶 pic.twitter.com/MOP3qmmXQA — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 27, 2025

Un comble pour P.Sy d’avoir mal à la tête.

Lille prolonge le cauchemar de Metz