Les nouvelles sont rassurantes pour Pape Sy, sorti sur civière à Lille

MH
Les nouvelles sont rassurantes pour Pape Sy, sorti sur civière à Lille

Plus de buts que de mal.

Ce dimanche 26 octobre 2025 restera un souvenir étrange pour Pape Sy. Pour ses débuts en Ligue 1 avec le FC Metz, le gardien sénégalais, auteur d’une première partie de match encourageante, n’a pas pu colmater toutes les brèches messines qui ont fini par encaisser six buts face au LOSC.

Bienvenue en Ligue 1

Auteur d’une boulette à la 33e pour offrir un but à Felix Correia, c’est un choc à la tempe avec Osame Sahraoui à la 77e minute qui la mis au tapis. Sorti sur civière sous les applaudissements du stade Pierre-Mauroy et alors que la production de Ligue 1+ s’est refusée à passer le ralenti (faisant craindre le pire), Sy a été remplacé par Jonathan Fisher, qui n’a rien pu faire pour éviter les deux derniers buts.

Malgré la brutalité du contact et la commotion cérébrale qui en a découlé, le FC Metz a évoqué des examens « rassurants », repos de quelques jours, et retour en toute sécurité en Lorraine. Il pourra se remettre tranquillement avant le prochain défi de la saison : la réception du RC Lens mercredi.

Un comble pour P.Sy d’avoir mal à la tête.

Lille prolonge le cauchemar de Metz

MH

