Pablo Longoria s’exprime sur le cas Jonathan Clauss à l’OM

Jonathan Clauss a vécu un drôle de mercato de janvier.

L’international français avait été mis sur le marché des transferts par les dirigeants phocéens pour un manque d’implication, selon des informations de L’Équipe. Il est finalement resté à l’OM, faute d’avoir trouvé un point de chute et lui n’avait pas forcément envie de bouger. Pablo Longoria a profité de la conférence de présentation de Faris Moumbagna ce mercredi pour revenir sur le cas Clauss : « La chose la plus importante, c’est l’institution. Cette semaine, quand je vois son niveau d’engagement, je ne peux que le féliciter. […] J’attends de lui qu’il soit exemplaire. […] Jonathan Clauss doit être un joueur important dans cette équipe, et même une référence. La semaine dernière, il a eu une très bonne réaction. »

Et si une prolongation finissait par arriver sur la table du latéral droit, dont le contrat à Marseille prendra fin en 2025 ? « Dans les prochains mois, il y aura beaucoup de discussions, a expliqué Longoria. Maintenant c’est le moment du dialogue avec toute les parties. […] Je crois que cela va lui faire du bien d’avoir ce type de sentiment collectif compte-tenu de sa carrière particulière. » Entré en jeu contre Lyon le week-end dernier, Clauss pourrait bien retrouver sa place sur le flanc droit et, pourquoi pas, s’inscrire un peu plus dans la durée dans la cité phocéenne.

Clauss toujours.

« Ils nous torturent » : La prise de parole de Rachid Zeroual après la réunion avec les joueurs