Pablo Longoria : « Les tentatives de chantage ? Je n’ai pas assez de doigts pour les compter »

En pleine turbulence.

L’olympique de Marseille nage en plein chaos et Pablo Longoria a décidé de sortir du silence. Alors qu’il a notamment mis en lumière le calvaire vécu par Igor Tudor, ou que Marcelino s’est exprimé au nom de son staff, le dirigeant olympien a accepté d’en dire plus dans les colonnes de La Provence. Évoquant « un poids sur le cœur », et alors que le journal phocéen décrit un Pedro Iriondo, directeur général du club, en pleurs durant l’entretien, Longoria n’évite aucun sujet : « Les tentatives de chantage ? Je n’ai pas assez de doigts pour les compter. » Après une réunion avec les supporters qui a tourné vinaigre, l’Espagnol a semble-t-il pris la mesure de la situation qui entoure l’OM. Une réunion violente psychologiquement – « je n’ai pas eu peur, mais j’étais choqué » – mais où il a surtout senti un rapport de force lunaire : « Je n’étais pas le président du club dans cette réunion. Comment dialoguer, quand quelqu’un veut te prouver sa supériorité ? » . Pourtant, l’ancien dirigeant de Valence continue de clamer l’importance des groupes de supporters, qu’il désigne comme « une force pour l’équipe » .

Et s’il clame que les maux de l’OM ne sont pas liés aux fans, il parle tout de même d’un climat délétère autour du club en général : « Il y a trop d’intérêts individuels autour de l’OM. » Convaincu de son rôle à jouer, « je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt » , il tient aussi à balayer d’un revers de main les rumeurs de copinage qui l’entourent : « Quand je suis devenu président, j’étais seul, sans aucun collaborateur. » Concentré sur le futur de Marseille, il tranche dans le vif et s’affirme : « C’est impossible de pouvoir travailler comme ça. Basta ! » . Franc et sans concession, Longoria traduit finalement la situation actuelle de façon assez claire : « On ne peut pas travailler avec la peur généralisée. »

Le dossier est tellement sale, qu’il faudrait nettoyer tout ça à l’Ajax.

