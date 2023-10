Pablo Longoria a porté plainte

Viens me le dire au tribunal.

Suite à la réunion houleuse du 18 septembre dernier entre les principaux groupes de supporters de l’Olympique de Marseille et les dirigeants du club, Pablo Longoria, président de l’OM, a décidé de porter plainte contre X. Le parquet de Marseille a officialisé cette information dans la soirée de jeudi. Au cours de cette réunion, les responsables de supporters avaient évoqué des « dérives inquiétantes » au sein du club, notamment du centre de formation, et avaient demandé la démission du président et celles de trois autres membres du directoire. C’est finalement Marcelino, entraineur depuis deux mois seulement, qui a décidé de faire ses valises.

Une enquête avait alors été ouverte pour tentative d’extorsion, chantage et menaces sous conditions de crime ou de délit, voyant Pablo Longoria être déjà été entendu par la police. Le président de l’OM s’était décidé à activer un droit de retrait suite à son conflit avec les supporters, avant de finalement rester en poste.

Et comme ça, tout le monde est content.