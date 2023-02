Le Parisien révèle ce lundi qu’une jeune femme de 23 ans accuse Achraf Hakimi de viol. Après des échanges sur Instagram, elle se serait rendue chez l’international marocain ce samedi 25 février. Le latéral du PSG « l’aurait embrassée sur la bouche, lui aurait soulevé ses vêtements et embrassé les seins malgré ses protestations », écrit Le Parisien, rapportant la version de la jeune femme. Elle a également dénoncé « une pénétration digitale » non consentie au commissariat de Nogent-sur-Marne. Elle n’a pas voulu porter plainte, mais le parquet s’est saisi de l’affaire, et « les enquêteurs planchent sur le dossier ».