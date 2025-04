«  On s’est vus trop beaux », estime Dembélé

Aussi performant sur qu’en dehors des terrains.

Le PSG s’est fait peur à Birmingham, mais verra les demi-finales de Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive. Ousmane Dembélé a réagi à la difficile deuxième période de son équipe. Au micro du diffuseur Canal +, le passeur décisif sur le deuxième but des Parisiens a pointé l’excès de confiance de son équipe : « Bah on s’est crus trop beaux. À 2-1 [jusqu’à la 55e minute], on a cru qu’on était déjà qualifiés, que c’était fini. »

« Il va falloir être plus exigeants pour les demi-finales »

Avant de poursuivre : « Mais la Ligue des champions, c’est comme ça : tu peux tomber contre des équipes… Juste devant leur public, avec un public chaud comme ça. Ils peuvent renverser le match. Donc il va falloir être plus exigeants pour les demi-finales. »

