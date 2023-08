Ousmane Dembélé désigne Mathieu Bodmer comme sa légende du PSG préférée

Évreux connexion.

Officiellement dixième recrue du PSG depuis ce samedi matin, Ousmane Dembélé s’est confié au traditionnel exercice des questions personnelles pour se dévoiler – un peu – à ses nouveaux supporters. Et comme pour chaque arrivant, l’ancien blaugrana a dû désigner sa légende préférée du club de la capitale. Et c’est peu dire que le bonhomme a eu une réponse inattendue, désignant Mathieu Bodmer (passé par la capitale entre 2010 et 2013), lui aussi originaire d’Évreux.

7️⃣5️⃣ 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆𝒔 pour découvrir notre nouvelle recrue Ousmane Dembélé ! 👀🤔#WelcomeDembélé pic.twitter.com/uruiJJKcNX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023

Une vidéo dans laquelle les amoureux du club de la capitale apprennent également que le champion du monde aime bien s’enfiler un combo avocat/thon au réveil, qu’il n’a pas vraiment retenu énormément d’allemand lors de sa saison au Borussia Dortmund ou encore qu’il a beaucoup aimé le thriller américain Capitaine Phillips. Mais c’est surtout sur les pelouse que le virevoltant ailier sera attendu, lui qui pourrait faire ses grands débuts dans une semaine tout pile, sur la pelouse de Toulouse.

Pour obtenir son autographe de Mathieu Bodmer, il faudra patienter jusqu’au déplacement au Havre, début décembre.

Dembélé au PSG : le transfert de l'année 2020