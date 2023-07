Osasuna est enfin fixé sur son avenir européen

Sauvé in extremis.

Dans un communiqué publié ce mardi, Osasuna confirme qu’il jouera bien la Ligue Europa Conférence cette saison. Le club avait été exclu de la compétition par l’UEFA pour une affaire de matchs truqués qui remontait à 2013. L’instance du foot européen a donc accepté de réintégrer le club dans la compétition et conclu « qu’Osasuna a été victime des événements qui se sont déroulés il y a près de dix ans et a apprécié l’initiative prise par l’institution pour faire la lumière sur ces événements », comme le relate le club. Les Gorritxoak seront bien inclus dans les tirages au sort des barrages qui se tiendront les 24 et 31 août.

COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna disputará la Conference League 2023/24. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) July 25, 2023

Le communiqué précise par ailleurs que « l’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre d’Osasuna pour s’être adressé à la justice ordinaire dans ce processus ». Osasuna ne fera pas appel de cette décision.

Faute avouée, à moitié pardonnée.

