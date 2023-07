Osasuna exclu de la Ligue Europa Conférence

Rien ne s’efface.

Condamné dans une affaire de matchs arrangés, Osasuna ne retrouvera pas l’Europe, seize ans après sa demi-finale de C3. Il y a neuf ans, les Rojillos étaient en effet condamnés pour avoir truqué les deux dernières journées de Liga pour tenter de sauver leur peau, en vain. Si depuis tout a changé au club, y compris la direction, l’UEFA a exclu le récent septième de Liga de ses compétitions. En effet, selon l’article 4.1 du règlement des compétitions, un club ne doit pas « avoir été directement et/ou indirectement impliqué, depuis l’entrée en vigueur de l’article 50 (3) des Statuts de l’UEFA, soit le 27 avril 2007, dans une activité visant à organiser ou à influencer le résultat d’un match. »

COMUNICADO OFICIAL | El Comité de Apelación de la UEFA deja a Osasuna fuera de la Conference League 2023-2024. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) July 4, 2023

« Le Club Atlético Osasuna ne partage pas les critères de l’UEFA et regrette le message erroné que l’UEFA envoie au monde du football en punissant ceux qui dénoncent la corruption et la poursuivent en justice, affirme pour sa part le club dans un communiqué, arguant que les personnes condamnées ne font plus partie de son organigramme. Enfin, le Club Atlético Osasuna continuera à déployer tous les instruments juridiques à sa disposition pour s’opposer à l’UEFA et mettre fin à ce qu’il considère comme une grave violation de ses droits. » Le Tribunal arbitral du sport va donc être saisi pour statuer sur cette affaire.

Vous voyez qu’elle séduit les clubs, cette troisième compétition européenne.

Osasuna : la corruption ne s’oublie jamais