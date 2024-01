On fait notre top et flop 10 des transferts hivernaux, avec Julien Fournier !

Comme tous les mardis à 17h30, dans l’émission « Olive & TOP », Adel et Léo s’attèlent à faire un top 10, en lien avec l’actualité ou non. Cette fois, avec la fin du mercato qui a lieu ce mercredi, nous vous proposons notre top 10 et flop 10 des transfert hivernaux ! En plus, Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, sera avec nous pour parler de cette période particulière. Alors, rejoignez-nous sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le chat. À tout’ !

