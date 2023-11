On connaît le nom du premier parc à thème consacré au Real Madrid

Santiago-Bernabéu ? Mais naaaan, on déconne !

Le Real Madrid ainsi que la société Dubai Parks and Resorts, qui gère la construction du futur parc à thème sur le club espagnol, ont révélé ce mercredi le nom de futur Disneyland à la sauce (maison) blanche. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Le futur parc s’appellera donc assez simplement… Real Madrid World.

Si la date d’ouverture n’est pas encore connue, il a déjà été confirmé que ce parc se situera à Dubaï. Le principe sera, pour les visiteurs « de tout âge », de s’embarquer dans « un voyage intemporel pour découvrir le passé, le présent et le futur du club », explique le Real Madrid sur son site internet. Il s’agira également du premier parc à thème exclusivement consacré au football du monde, dans lequel il sera possible « de ressentir la passion des come-back historiques et des plus grandes réussites qui ont fait la légende du Real Madrid ».

Avis à toute personne qui ne supporte pas le Real Madrid : s’abstenir, au risque de réveiller de vieux traumatismes.

