Selon Véronique Rabiot, « le costume est trop grand » pour Longoria et Benatia

Selon Véronique Rabiot, «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>le costume est trop grand<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» pour Longoria et Benatia

Encore et encore.

Décidément, Véronique Rabiot va passer la semaine à fustiger les choix de la direction de l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à RTL, la mère et agent d’Adrien Rabiot a remis en cause le choix du club de se séparer du milieu de terrain français à la suite de l’altercation avec Jonathan Rowe au sortir de la rencontre perdue face au Stade rennais.

Longoria et Benatia « ne sont pas à leur place »

Selon elle, la décision des dirigeants olympiens est « complètement lunaire » et va « mettre l’équipe en difficulté ». Véronique a même directement critiqué le comportement de Pablo Longoria et Medhi Benatia : « Je pense vraiment que le président et le directeur du football ont un costume trop grand pour eux. (…) Je pense qu’ils ne sont pas à leur place, qu’ils n’ont pas le profil du poste, et qu’ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné, et qu’ils sont incapables de contrôler leurs émotions. »

En tout cas, elle attaque bien mieux que l’équipe de Roberto De Zerbi.

« Violence inouïe, je n'y crois pas » : Véronique Rabiot répond à Medhi Benatia et Pablo Longoria

