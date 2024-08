Norman Bassette, la pépite du SM Caen, file à Coventry 

Ça fait combien 4+3 ? Bassette.

Arrivé en 2020 au Stade Malherbe et révélé en Coupe Gambardella en 2022, où il avait atteint la finale avec ses petits copains, Norman Bassette a depuis mis le cœur des supporters normands à rude épreuve. Lors de la saison 2022-2023, l’attaquant fait ses premiers pas en Ligue 2 et deviendra même le héros d’un soir en signant le but de la victoire dans un match contre Grenoble en février 2023. Son seul but en professionnel avec le maillot caennais.

La saison passée, le natif d’Arlon (Belgique) est prêté au FC Malines et signe 5 buts en 23 apparitions dans le championnat belge. De belles promesses que le joueur de 19 ans, plus aguerri, était censé prolonger sous le maillot normand cette saison. Mais cet été, tout ne s’est pas passé comme prévu, et le petit blondinet a décidé de sécher l’entraînement, histoire de faire le forcing pour aller voir ailleurs. Cette décision n’est pas passée du tout auprès de son entraîneur, Nicolas Seube, d’autant plus que son joueur ne l’avait pas informé de son départ. « Il n’est pas clair avec sa tête et il manque de respect à l’institution », pestait l’ancien défenseur du SMC.

Il a obtenu ce qu’il cherchait. Direction le Championship et Coventry pour le Belge qui, à défaut d’avoir fait son pot de départ, laisse néanmoins un joli chèque d’environ trois millions d’euros au club normand.

Norman Bassette is Sky Blue! 🩵 pic.twitter.com/cujvvYm93w — Coventry City (@Coventry_City) August 21, 2024

