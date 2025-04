Nolan Roux parrain d’un tournoi de football pour amputés

De quoi remporter un autre Prix Puskás.

Pour la Fête du Travail, la petite commune de Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône) se prépare pour un de ses grands évènements. Lancée l’année dernière, la journée sera consacrée au tournoi inclusif « Tous Égaux », ayant pour objectif de promouvoir l’accès au football pour tous, en particulier pour les personnes amputées. Au programme : différentes animations pour toutes et tous, ainsi qu’un tournoi de dix équipes, dont l’Olympique de Marseille. L’OM demeure le premier club de Ligue 1 à disposer d’une telle section.

Comme en 2024, le tournoi a annoncé le même parrain et le même invité d’honneur : Nolan Roux et Manuel Amoros. Jouant aujourd’hui à Fourques (Gard), en amateur, l’ancien grand attaquant de Ligue 1 (Brest, Lille, Saint-Étienne, Metz, Nîmes) a les mêmes objectifs que le tournoi. Mettre en lumière d’autres pratiques du football, et sensibiliser aux problèmes que ces personnes peuvent rencontrer. Sport de plus en plus reconnu, le foot pour amputés est ouvert aux joueurs de champ n’ayant qu’une seule jambe, tandis que les gardiens de but n’ont qu’une seule main pour faire leurs arrêts. Répartis dans des équipes de sept, ils sont aidés de béquilles pour pouvoir faire comme les valides.

