Noel Le Graët aurait favorisé ses proches pour la finale du Mondial 2022

Les fameux cadeaux de Noël.

Selon Le Monde, l’ex-président de la FFF Noël Le Graët aurait favorisé ses proches pour l’obtention de places lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar. Très proche de Gianni Infantino, président de la FIFA, l’ancien maire de Guingamp aurait bénéficié de places supplémentaires grâce à cette amitié, « en complément de celles octroyées en vertu du protocole », ajoute le quotidien français. Officiellement, chaque fédération finaliste reçoit un nombre de places limité, deux en tribune présidentielle et huit en tribunes officielles ; alors que pour la finale de 2022, la FFF en a obtenu une vingtaine de plus.

Vingt-huit proches du président démissionnaire ont fait le voyage au Qatar pour la finale opposant la France à l’Argentine le 18 décembre dernier, dont de la famille, des amis et Philippe Le Goff, actuel maire de Guingamp. Le nouveau responsable du bureau parisien de la FIFA a toutefois payé les billets d’avion de ses proches venus assister à la rencontre, il a confirmé au Monde « être le seul dirigeant de la FFF à avoir payé sur ses deniers l’avion pour tous les gens qui [l]’accompagnaient », seulement ces derniers ont été logés aux frais de la FIFA, ce qu’a admis Noel Le Graët : « La FIFA et Gianni avaient déjà tout réglé en amont, il y avait beaucoup de chambres vides dans les hôtels au Qatar au moment de la finale. »

Le problème majeur reste que l’ex-président de la 3F a pioché dans le quota de places disponibles pour favoriser ses proches, selon Le Monde : « Deux filles de M. Le Graët et une de leurs amies étaient également assises en tribune présidentielle grâce aux places supplémentaires obtenues. Les proches et amis de NLG étaient, eux, en tribune officielle. » Le Graët a justifié ces informations par le fait que la FIFA disposait « de beaucoup de places pour la finale et c’est à la discrétion de la FFF de les distribuer à qui elle veut. Elle fait ce qu’elle veut ».

La discrétion de la Fédération sur des affaires occultes, c’est bien là tout le problème.

