Nigéria : l’avenir du sélectionneur soumis à un referendum

Les résultats ne suffisent parfois pas. Sous contrat jusqu’au 30 juin, le sélectionneur portugais du Nigéria, Jose Peseiro, ne sait toujours pas s’il mènera ses troupes lors de la CAN 2024, à laquelle il a contribué à qualifier les Nigérians. Pour décider de son avenir, le président de la fédération nigériane, Ibrahim Gusau, a eu une idée originale : « Nous avons prévu de faire voter les Nigérians afin d’entendre leur point de vue. »

Derrière cette démarche démocratique se cache une réalité bien plus cynique : la Fédération nigériane a besoin d’argent, et les appels des supporters seront facturés afin de renflouer les caisses. Mais aussi dans le but de payer les derniers salaires du Portugais, qui émarge à 70 000 euros par mois.

On en connait beaucoup qui auraient fait chauffer la carte bancaire en décembre dernier pour fixer l’avenir de Dédé.

