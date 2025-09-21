National 3 : un gardien marque sur un dégagement

Évian Thonon Gaillard est mort, vive Thonon Évian Grand Genève.

Après avoir connu la Ligue 1, Évian Thonon Gaillard évolue désormais en National 3 sous le nom Thonon Évian Grand Genève. Le club savoyard pourrait donc mener une vie paisible loin des caméras sauf que leur gardien Melvin Adrien a décidé de braquer les projecteurs sur eux en inscrivant un but depuis sa surface de réparation sur un long dégagement . Un but qui permet à Thonon Évian Grand Genève de l’emporter à Torcy et de prendre la deuxième place de leur groupe derrière l’équipe réserve de Troyes.

Le but du gardien de @GrandGeneveFC Melvin Adrien en video ! 🎥 Chaîne YouTube de @GrandGeneveFC https://t.co/s93ujXVEVL pic.twitter.com/j40SE62Rub — Alexandre Riotte (@Alex_Riotte) September 20, 2025

Le gardien de Torcy a probablement dû être ébloui par un projecteur comme Sebastien Frey en équipe de France contre l’Ukraine.

