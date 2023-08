Naples en passe de prolonger Victor Osimhen

Une nouvelle rupture de stock des masques est à prévoir.

Le président du SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, son entraîneur Rudi Garcia et tout Naples attendent avec impatience de connaître le destin à court terme de leur avant-centre Victor Osimhen. Courtisé par de nombreux clubs, notamment saoudiens, le Nigérian devrait finalement rester en Campanie. Selon les informations de Sky Sport, il va prolonger son contrat avec Naples jusqu’en juin 2026, alors que l’actuel n’est étendu que jusqu’en 2025.

À 24 ans, le meilleur buteur de Serie A en titre (26 buts en championnat, 31 toutes compétitions confondues) va toucher 10 millions d’euros par an. Al-Hilal, de son côté, en proposait 40 millions par an. Niveau gros sous, sa clause libératoire devrait également augmenter pour dissuader de potentiels acquéreurs en passant à 150 millions d’euros dès 2024 pour les équipes étrangères et en 2025 pour les équipes italiennes. L’ancien attaquant du LOSC, arrivé à Naples en 2020, continuera donc de martyriser les défenses transalpines, jusqu’au moment où de nouveaux acheteurs taperont à la porte.

Après Kane, Mbappé et Neymar, ça sent la fin des feuilletons estivaux.

