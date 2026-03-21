Un nouveau soutien de taille pour Jean-Michel Aulas

Les cadres sortent du bois. Après avoir obtenu le soutien de Selma Bacha, de Karim Benzema ou encore de Bafétimbi Gomis, Jean-Michel Aulas peut également compter sur celui de Corentin Tolisso, le capitaine de l’Olympique lyonnais. Dans une story Instagram, supprimée depuis, le numéro 8 des Gones a reposté la dernière vidéo sortie par l’ancien président de l’OL.

Sans appeler directement à voter pour le candidat, Tolisso s’est contenté de taguer le candidat aux municipales avec deux émojis doigts croisés. Suffisant pour récupérer le coeur des supporters, mis à rude épreuve après la petite pique du candidat à l’issue de l’élimination du club face au Celta Vigo jeudi en Ligue Europa (0-2) ? Celui qui est pour l’heure toujours président de la LFFP avait alors déclaré : « Il faut savoir quelquefois perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche », comme l’a rapporté Le Progrès.

De quoi définitivement sécher les larmes de l’élimination pour Tolisso ?

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