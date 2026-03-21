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Un nouveau soutien de taille pour Jean-Michel Aulas
Les cadres sortent du bois. Après avoir obtenu le soutien de Selma Bacha, de Karim Benzema ou encore de Bafétimbi Gomis, Jean-Michel Aulas peut également compter sur celui de Corentin Tolisso, le capitaine de l’Olympique lyonnais. Dans une story Instagram, supprimée depuis, le numéro 8 des Gones a reposté la dernière vidéo sortie par l’ancien président de l’OL.
Sans appeler directement à voter pour le candidat, Tolisso s’est contenté de taguer le candidat aux municipales avec deux émojis doigts croisés. Suffisant pour récupérer le coeur des supporters, mis à rude épreuve après la petite pique du candidat à l’issue de l’élimination du club face au Celta Vigo jeudi en Ligue Europa (0-2) ? Celui qui est pour l’heure toujours président de la LFFP avait alors déclaré : « Il faut savoir quelquefois perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche », comme l’a rapporté Le Progrès.
De quoi définitivement sécher les larmes de l’élimination pour Tolisso ?Fonseca apelle au calme
LB