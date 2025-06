Le Bayern Munich bat Boca Juniors et se qualifie, Tunis surprend LA

Belaili show.

La première victoire africaine dans cette Coupe du monde des clubs est venue de l’Espérance sportive de Tunis, vainqueur du Los Angeles FC dans le groupe D (1-0) à Nashville. Le seul pion de la partie a été inscrit par le mélomane Youcef Belaili, auteur d’une prestation technique réussie – comme souvent. D’abord maladroit au moment de reprendre un ballon facile au point de penalty (4e), stoppé par Hugo Lloris, l’Algérien s’est ensuite montré à son aise. Crochets, virgule-petit pont, tout y est passé, même si l’ouverture du score d’Olivier Giroud, finalement refusée pour un hors-jeu en début d’action, a légèrement calmé les ardeurs tunisoises. C’est finalement après la pause que la différence a été faite, Youcef Belaili s’offrant un crochet du gauche dans la surface avant de croiser, du droit, au premier poteau de Lloris (70e). Dans le temps additionnel, Denis Bouanga a manqué le penalty de l’égalisation (90e+9). Le LAFC est ainsi éliminé. Pour Tunis, Belaili verra les siens défier Chelsea depuis les tribunes, lors du dernier match, en raison d’une accumulation de carton jaune. Un nul suffirait aux Blues pour se qualifier. L’EST, elle, doit absolument gagner.

À Miami, le Bayern Munich a décroché sa qualification dans le groupe C en battant Boca Juniors (2-1). Les Bavarois ont pensé ouvrir le score rapidement grâce à un corner direct de Michael Olise, mais la réalisation du Français a été annulée pour une obstruction de Serge Gnabry sur le gardien Agustín Marchesín (9e). C’est finalement Harry Kane, opportuniste d’un tir croisé du gauche, qui a lancé les Allemands (18e). Poussé par ses milliers de supporters, Boca Juniors a su revenir avec Miguel Menentiel. L’attaquant a régalé d’un joli rush en solo, conclu par un grand pont sur Josip Stanisic et une frappe puissante (66e). Mais en fin de match, Olise et son enroulé à l’entrée de la surface a remis le Bayern devant (84e). Konrad L’aimer, hors-jeu dans son face-à-face, aurait même pu alourdir la marque (87e). Les Bavarois joueront Chelsea ou l’ES Tunis en huitièmes. Boca signe la première défaite sud-américaine dans la compétition et devra cartonner Auckland lors de la 3e journée pour espérer passer devant Benfica à la différence de buts.

Les résultats :

LAFC 0-1 ES Tunis

Buts : Belaili (70e) pour l’EST

Bayern Munich 2-1 Boca Juniors

Buts : Kane (18e) et Olise (84e) pour le Bayern // Menentiel (66e) pour Boca

