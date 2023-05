Mondial 2026 : Le nouveau système de qualification pour la zone Afrique

Le coup de balai.

La zone Afrique a trouvé son nouveau système d’attribution pour la Coupe du Monde 2026. Dans une édition à 48 sélections, le Mondial nord-américain offre neuf places directes au continent africain et comme le précise L’Équipe, les 54 pays seront désormais répartis en neuf groupes, dont le premier de chaque obtiendra donc son billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Une dixième équipe – la meilleure deuxième au classement cumulé de ces neuf groupes – disputera de son côté un barrage face à cinq sélections issus des autres confédérations pour tenter de gratter une dernière place (à savoir l’AFC, la CONMEBOL, la CONCACAF et l’OFC. L’UEFA n’étant pas incluse car disposant déjà de seize places qualificatives)

Sur le précédent format, l’Afrique devait passer par quatre phases, séparées en deux tours préliminaires, une phase de groupes et des barrages. Le tirage au sort de ces prochaines qualifications se dérouleront le 12 juillet prochain à Cotonou, au Bénin.

Pour que le dixième pays se qualifie au mondial, sera aussi long qu’une saison de Koh-Lanta.

