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Aïssa Mandi s'incline devant le talent de Messi

EM
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Aïssa Mandi s'incline devant le talent de Messi

‍Ce ne seront pas les premiers, ni les derniers. Auteur d’un triplé pour son entrée en lice dans le Mondial, Lionel Messi a écœuré l’Algérie, ce mercredi. Interrogé à son sujet, Aïssa Mandi, défenseur des Fennecs n’est pas passé par quatre chemins pour parler de l’octuple Ballon d’or : « Eux, ils ont un joueur qui ne pardonne pas. Chaque occasion ou presque ça va au fond. C’est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. »

Mandi prévient, l’Algérie « va rebondir »

Bien que la défaite soit lourde, l’espoir de se qualifier est toujours de mise pour les Fennecs, et ça Mandi en est conscient. « Le moral n’est pas bon ce soir […] mais on va rebondir. Il reste six points à prendre », estime le Lillois. Il appelle également ses supporters à croire en eux tout en les rassurant sur la mentalité de l’équipe : « On n’est pas abattus, on a du caractère et je pense qu’on va rebondir. » 

One, two, three… zéro.‍

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