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La chasse au record est lancée pour Mbappé

ABS
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La chasse au record est lancée pour Mbappé

Un record peut en chasser un autre. Alors que Léo Messi a rejoint Miroslav Klose sur le trône des meilleurs buteurs en Coupe Du Monde, Kylian Mbappé a décidé de se ramener à la fête. Auteur d’un superbe doublé contre le Sénégal, Kyks en est maintenant à 14 buts et est déjà le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde. Pas mal.

https://twiter.com/i/status/2066989940580237661

Loin devant les autres français

A l’exception Just Fontaine et ses treize buts en une seule édition, Mbappé distance largement les autres buteurs français avec Henry à six, Zizou et Platini à cinq. Un chiffre qui nous permet de mettre en perspective que Mbappé est bien un joueur de Coupe du Monde.

Le duel, pour l’heure à distance, avec Messi promet d’être légendaire.

France-Sénégal : les téléspectateurs étaient au rendez-vous

ABS

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C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 3j
127
10
31
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