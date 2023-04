Mondial 2022 : Deschamps et son staff ont reçu plus de primes que les joueurs

De belles vacances en perspective.

Les primes d’après-Coupe du monde sont tombées : Didier Deschamps et son staff ont touché le pactole, d’après L’Équipe. Le montant total des primes perçues par les joueurs et le staff serait de 15 M€, tirés des 30,5 millions d’euros versés par la FIFA à la trois F. À lui seul, Didier Deschamps aurait ainsi perçu 1,1 M€ d’après L’Équipe. Ses adjoints ont touché 680 000 € pour Guy Stéphan et 560 000 € pour Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens. Ils auraient donc reçu plus d’argent que leurs joueurs, qui ont 490 000 € chacun.

Ces primes se divisent entre le droit à l’image (opérations commerciales liées aux partenaires de l’équipe de France) et l’aspect sportif, en fonction du parcours de l’équipe. Contactés par L’Équipe, Didier Deschamps et son staff n’ont pas souhaité commenter ces montants, de même que la FFF.

Toujours avoir un Kyk’s en tant que négociateur.

