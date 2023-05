Mikel Arteta présente ses excuses après la défaite face à Brighton

Si près du but…

« Je déteste ce sentiment de décevoir les gens, lorsqu’ils attendent quelque chose de moi. C’est le plus grand regret que j’ai aujourd’hui, et je dois m’en excuser », a déclaré Mikel Arteta, en conférence d’après-match, après la défaite d’Arsenal face à Brighton ce dimanche (0-3). Les Gunners ont ainsi vu leurs derniers espoirs de titre s’envoler définitivement.

L’entraîneur espagnol, conscient d’avoir laissé filer Manchester City au pire des moments, a ainsi tenu à faire une analyse rapide de la situation : « Nous nous sommes battus très dur pour être dans la position où nous sommes. Mais force est de constater que nous n’avons pas réussi à tenir la distance, et que plus le temps passait, plus il devenait difficile d’entretenir ce rêve de titre. » À quatre points de City avec un match en plus et deux journées restantes seulement, Arsenal a en effet lâché prise dans la dernière ligne droite et s’apprête donc à vivre une dix-neuvième année sans sacre national.

Une place en Ligue des champions, c’est déjà bien.

Arsenal coule face à Brighton