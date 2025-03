Michel Platini rejugé en appel en Suisse : « La FIFA me devait cet argent »

Procès Michel Platini-Sepp Blatter, acte II.

Ce lundi, l’ancien boss de l’UEFA et ex-président de la FIFA sont rejugés pour « escroquerie », « gestion déloyale », « abus de confiance » et « faux dans les titres » par la Cour d’appel du tribunal pénal fédéral de Muttenz, en Suisse. Pourtant acquittés en première instance en 2022, les deux dirigeants doivent à nouveau s’expliquer devant la justice, concernant une affaire de paiement suspect.

La bisbille concernait le salaire de Michel Platini, et le fameux contrat signé en 1999 avec Sepp Blatter pour un montant de 300 000 francs suisses (318 000 euros), intégralement pris en charge par la FIFA. À l’époque, les deux hommes travaillaient déjà ensemble. Platini avait alors joué un rôle dans l’accession du Suisse à la tête de l’instance du football mondial, en 1998, et faisait office de conseiller jusqu’en 2002.

Ce lundi, le triple Ballon d’or français s’est à nouveau expliqué sur ce fameux salaire. « Je ne comprends toujours pas pourquoi le ministère public s’acharne sur moi », a déclaré Platini pendant son audition, dans des propos rapportés par l’AFP et Le Parisien. « Comme je ne connaissais pas ce monde, le monde de la FIFA, j’ai dit au hasard « un million » », explique-t-il au sujet de Blatter qui lui avait demandé ses prétentions salariales.

« Un contrat c’est un contrat, une parole c’est une parole »

Des négociations abordées sur le ton de la rigolade, mais à l’arrivée, Sepp Blatter aurait été dans l’incapacité de payer son client, d’où la fausse facture de deux millions de francs suisses, considéré comme un faux par la justice. Dans ce premier jour de procès, le Français a conclu : « Et si la FIFA n’avait pas voulu me rémunérer, j’aurais fait une procédure judiciaire : un contrat c’est un contrat, une parole c’est une parole. La FIFA me devait cet argent et j’aurais tout fait pour le récupérer. »

On a hâte du prochain épisode.

