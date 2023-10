Metz et Le Havre se neutralisent

Metz 0-0 Le Havre

Une rencontre idéale pour la sieste dominicale.

À Saint-Symphorien ce dimanche après-midi, le duel des promus a accouché d’une purge galactique, tant les spectateurs ont eu le temps de s’ennuyer, en voyant deux équipes multiplier les erreurs (0-0). C’est un constat assez terrible qu’il est possible de faire depuis près d’un mois et demi pour les Grenats : l’inefficacité offensive est flagrante, et chaque début de situation est rapidement plombé par des imprécisions techniques, alors que László Bölöni tente pourtant chaque semaine de trouver de nouvelles solutions. Au menu du premier acte : une petite tête de Kévin Van Den Kerkhof, facilement captée par Arthur Desmas (27e), une tentative de Lamine Camara, encore détournée par le portier havrais (44e) et… c’est à peu près tout.

Au retour des vestiaires, la situation ne s’arrange pas pour Metz et ce sont les gars de Luka Elsner qui se font remarquer. Mohamed Bayo croise trop sa tentative, bien trouvé par Loïc Négo (51e), Nabil Alioui met ensuite un frisson dans le stade, poussant Alexandre Oukidja à une parade, avant d’être signalé hors-jeu (58e). En somme, rien de bien transcendant, alors que les Messins sont toujours aussi peu inspirés, laissant les Havrais contrôler tranquillement la fin de partie. Au coup de sifflet final, le stade conspue ses joueurs, montrant que l’état d’urgence est d’ores et déjà décrété, et c’est bien logique au vu de la purge proposée.

Malgré tout, Metz stoppe sa série de défaites et sort de la zone rouge, Le Havre est douzième.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Colin, Traoré, Hérelle, Udol – N’Duquidi, Camara (Jean Jacques, 70e) – Van Den Kerkhof, Asoro, Sabaly (Jallow, 64e) – Tetteh. Entraîneur : László Bölöni.

Le Havre (3-4-3) : Desmas – Salmier, Sanganté, Lloris – Nego, Kuziaev, Touré, Casimir – Sabbi (Joujou, 59e), Bayo, Alioui. Entraîneur : Luka Elsner.

