Messi marque et rejoint Suárez en tête des buteurs sud-américains

Louis van Gaal pense que c’est encore truqué.

Soirée record pour Lionel Messi avec l’Argentine, dans la nuit de jeudi à vendredi. Opposée à l’Équateur, l’Albiceleste s’est imposée dans la douleur et la difficulté au Monumental de Buenos Aires (1-0). Après 78 minutes d’une rencontre relativement fermée (13 tirs en tout et pour tout), c’est la Pulga qui s’est chargée d’apporter un peu de magie à cette rencontre de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. D’un superbe coup franc en pleine lucarne, le joueur de l’Inter Miami a débloqué la situation et s’est rapproché des sommets du continent.

Qui d'autre que lui ? Dans un duel fermé face à l'Equateur, Lionel Messi a débloqué la situation pour l'Argentine d'un magnifique coup franc ! Les champions du monde remportent leur premier match des éliminatoires au prochain Mondial. pic.twitter.com/DFnHz6fo1B — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 8, 2023

En effet, avec cette réalisation, Messi égale un certain Luis Suárez au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des qualifications en Amérique du Sud, avec 29 buts. Pas sélectionné par Marcelo Bielsa, Luisito n’aura peut-être plus beaucoup, voire aucune, opportunité de faire évoluer ce record. Tout le contraire de Leo Messi, qui aura certainement carte blanche jusqu’à la fin de sa carrière en sélection. Tributaire de tous les coups de pied arrêtés et au sein d’une équipe à son service, l’ancien Parisien pourrait même atteindre la barre des 30 buts dans quatre jours face à la Bolivie.

Dépossédé de son record, Luis Suárez a dû se mordre pour y croire.

