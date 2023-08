Mercato : Moussa Marega quitte Al-Hilal

À contre-courant.

Alors que tout le monde débarque en Arabie saoudite cet été, Moussa Marega va faire le chemin inverse. Deux ans après son arrivée au Moyen-Orient, le joueur de 32 balais s’est accordé avec son club, Al-Hilal, pour rompre son contrat. Le natif des Ulis et international malien facture 25 buts en 75 matchs avec l’équipe de Riyad, chez qui il a garni son armoire à trophées : une Ligue des champions asiatique, mais aussi un championnat, une Coupe et une Supercoupe d’Arabie saoudite.

Al-Hilal vient de signer Aleksandar Mitrović et a surtout présenté la semaine dernière Neymar (acheté pour plus de 90 millions d’euros), après les nombreuses recrues prestigieuses déjà bouclées auparavant (Kalidou Koulibaly, Yassine Bounou, Sergej Milinkovic-Savic, Rúben Neves, Malcom). Cette résiliation de contrat, qui libère une place d’extracommunautaire, pourrait permettre à Al-Hilal de réaliser un autre gros coup (Marco Verratti ?), même si l’effectif compte encore neuf joueurs étrangers (sur huit autorisés).

🥈 FIFA Club World Cup 🏆 Champions League ✅ 🏆 Saudi League ✅ 🏆 Supercup ✅ 🏆 King’s Cup ✅ 🏆 Lusail Cup ✅ Thank You Al Hilal 💙 Thank you all my teammates and all the people who work in this club 💙 Thanks Hilal Fans 💙 I will never forget you 💙 Al Hamdulillah 🤲🏾 pic.twitter.com/pVIatVqHSq

— Moussa Marega (@marega91) August 21, 2023