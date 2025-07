80 millions pour Hugo Ekitike ?

Les clubs de Premier League surpayent-ils les joueurs ?

En tout cas, Liverpool serait prêt à mettre 78 millions d’euros (et même plus de 80 millions, avec les bonus) sur Hugo Ekitike selon les informations rapportées par L’Équipe. Déjà attaqué sur le dossier, l’Eintracht Francfort aurait en effet reçu une offre de cet ordre et se serait mis d’accord avec les dirigeants anglais.

D’après Transfermarkt, la valeur du joueur passé par le Paris Saint-Germain et Reims est actuellement estimée à 75 millions d’euros. Le PSG, lui, avait vendu l’attaquant moins de 17 millions alors qu’il était valorisé à 20 millions. Bref, ce sont les Allemands qui feraient la bonne affaire.

Le nouveau Roberto Firmino ?

