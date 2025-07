Un ancien Merengue pourrait revenir au Real Madrid

Un autre habitué de la Castilla chez les grands du Real ?

Retour à la maison (blanche) pour Álvaro Carreras. Le latéral gauche espagnol de 22 ans, passé par la Castilla entre 2015 et 2018, est sur le point de retrouver le Real Madrid. Selon L’Équipe, les Merengue devraient rapatrier le joueur contre un chèque d’environ 50 millions d’euros, après une saison remarquée sous les couleurs de Benfica.

De la concurrence dans le couloir gauche

Parti poursuivre sa formation à Manchester United entre 2020 et 2022, Carreras n’a jamais eu sa chance à Old Trafford. Le défenseur espagnol a donc bourlingué de droite à gauche pendant deux ans, avec des prêts à Preston et Grenade, avant d’atterrir à Lisbonne, d’abord temporairement, puis définitivement à l’été 2024.

Avec 52 matchs disputés, pour 4 buts et 5 passes décisives cette saison, le latéral de 22 ans avait fait vivre un enfer à l’AS Monaco lors des trois matchs de Ligue des champions entre Benfica et le club de la Principauté cette saison. Suffisant pour taper dans l’œil de la Casa Blanca, qui voit en lui un sérieux client pour venir concurrencer Ferland Mendy et Fran García, qui se partagent aujourd’hui le poste d’arrière gauche à Madrid.

Une carrera réellement prête à décoller.

