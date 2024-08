Cuadrado poursuit son tour d'Italie

Un Colombien presque Italien.

Juan Cuadrado reste en Serie A en s’engageant pour une saison avec l’Atalanta Bergame. Libre de tout contrat après son passage à l’Inter, le Colombien continue sa carrière en Italie, où il évolue depuis 2009 (avec une très courte parenthèse à Chelsea). Après des débuts à l’Udinese, il a marqué le championnat sous les maillots de Lecce, la Fiorentina, la Juventus, et l’Inter, accumulant 372 apparitions en Serie A, pour un total de 43 buts et 66 passes décisives.

Au fil de sa carrière italienne, Cuadrado a remporté six Scudetti, quatre Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie. Il a également brillé avec Chelsea en Angleterre, remportant la Premier League et la Coupe de la Ligue en 2015. De quoi renforcer le couloir droit de l’équipe bergamasque avec le très expérimenté joueur de 36 ans.

C’est la journée des Colombiens.

