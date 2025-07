Habib Beye réclame des recrues

Une défaite de présaison, et un (petit) coup de gueule.

Battu par Brest en match amical (3-2), le Stade rennais a vu son entraîneur exprimer son mécontentement en conférence de presse. « On n’est pas dans l’état d’esprit qu’il faut pour obtenir un résultat face à ce type d’équipe, le début est bon puis on s’est relâché dans notre volonté d’avancer dans les comportements et athlétiquement, a ainsi décrit l’entraîneur. Ce sont des comportements que l’on ne veut pas voir au Stade rennais, cette saison. »

Et le technicien de réclamer des recrues, au vu de la performance de son effectif actuel : « Cette rencontre nous montre qu’il faut renforcer cette équipe pour qu’elle soit bien meilleure, c’est clairement insuffisant dans les attentes et dans l’engagement de certains. Je leur dirai, et on trouvera les solutions pour que, si certains ne sont pas prêts à mettre cet engagement-là, on aille le chercher ailleurs. »

Sans se précipiter.

