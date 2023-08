Randal Kolo Muani met la pression sur Francfort

Tic tac, tic tac…

À trois jours de la fin du mercato, Randal Kolo Muani a publiquement demandé à l’Eintracht Francfort de le laisser filer. Le vice-champion du monde, ciblé par le PSG, a évoqué sa situation et son désir de revenir en France auprès de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport. « Je dois beaucoup à l’Eintracht Francfort. Les fans sont entrés dans mon cœur, et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’à la toute fin, explique-t-il. Cependant, ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain a fait une offre record pour moi. »

