Et si Anthony Lopes quittait l'Olympique lyonnais cet été ?

Petite révolution.

Si les légendes lyonnaises Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette figureront bel et bien dans le groupe de Pierre Sage pour la saison à venir, ce pourrait ne pas être le cas pour un autre ancien de la maison : Anthony Lopes. Le Portugais sait désormais depuis plusieurs semaines qu’il ne sera plus le portier titulaire des cages de l’OL, désormais occupées par Lucas Perri. Une relégation hiérarchique qui pourrait même le pousser vers la sortie. Selon L’Équipe, le Racing Club de Strasbourg aurait fait de Lopes sa priorité, et pourrait même être en capacité, grâce à son actionnaire américain, de s’aligner sur le salaire du gardien, qui avait déjà refroidi Nantes, un temps intéressé. L’Arabie saoudite ne serait plus une option viable pour le Portugais, à l’instant T.

Numéro 1 à Strasbourg ou numéro 2 à Lyon ? Il y a matière à réfléchir.

